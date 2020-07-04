Крылов — о стоимости арены: 10 млрд руб. было при долларе за 50. Сейчас ситуация иная

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов рассказал о стоимости строительства нового хоккейного стадиона в Омске взамен демонтированной «Арены-Омск».

«Когда заявлялось, что арена будет стоить 10 млрд руб., курс доллара был чуть более 50 руб. Сейчас ситуация иная. Кроме того, сейчас мы прошли детальную экспертизу, что привело к уточнению, в том числе цен. Та цифра, которую назвал [губернатор] Александр Бурков (почти 12 млрд рублей), приближена к реальной стоимости проекта на данный момент», — приводит слова Крылова пресс-служба «Авангарда» в «Твиттере».

Строительство «Арены-Омск» происходит на основе концессионного соглашения между «Газпром нефтью», правительством России и правительством Омской области. Основную часть финансирования на паритетных условиях несут «Газпром нефть» и федеральное правительство. При осуществлении сторонами оговорённого объёма финансирования проекта строительство комплекса планируется завершить осенью 2022 года. Новая арена станет одной из площадок проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в декабре 2022 — январе 2023 года.