Бабаев: к Доусу есть интерес со стороны тройки ведущих клубов КХЛ. «Ак Барс» – один из них

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Найджела Доуса, прокомментировал ситуацию с будущим клиента.

«К Доусу есть интерес со стороны тройки ведущих клубов КХЛ. «Ак Барс» – один из них. Ждём конкретных предложений», – приводит слова Бабаева «Спорт Бизнес Online».

35-летний игрок выступал за казахстанский «Барыс» в КХЛ с 2011 по 2018 год. Выступал за сборную Казахстана. Последние два сезона Доус отыграл за «Автомобилист». В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) очков при показателе полезности «-5» и 13 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Доуса одна результативная передача при показателе полезности «-2».