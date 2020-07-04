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Бабаев: к Доусу есть интерес со стороны тройки ведущих клубов КХЛ. «Ак Барс» – один из них

Бабаев: к Доусу есть интерес со стороны тройки ведущих клубов КХЛ. «Ак Барс» – один из них
Хоккей / КХЛ 0

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Найджела Доуса, прокомментировал ситуацию с будущим клиента.

«К Доусу есть интерес со стороны тройки ведущих клубов КХЛ. «Ак Барс» – один из них. Ждём конкретных предложений», – приводит слова Бабаева «Спорт Бизнес Online».

35-летний игрок выступал за казахстанский «Барыс» в КХЛ с 2011 по 2018 год. Выступал за сборную Казахстана. Последние два сезона Доус отыграл за «Автомобилист». В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) очков при показателе полезности «-5» и 13 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Доуса одна результативная передача при показателе полезности «-2».

«Барыс» не ведёт переговоры о возвращении Доуса
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