Бабаев: сумма нового контракта Доуса будет гораздо меньше предыдущего

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Найджела Доуса, прокомментировал интерес казанского «Ак Барса» к его клиенту.

«Интерес со стороны «Ак Барса» есть, но конкретные переговоры пока не начинались. Что касается суммы контракта, то и Найджел, и я прекрасно понимаем, что в нынешние тяжёлые времена она будет гораздо меньше предыдущей", — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

35-летний игрок выступал за казахстанский «Барыс» в КХЛ с 2011 по 2018 год. Выступал за сборную Казахстана. Последние два сезона Доус отыграл за «Автомобилист». В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) очков при показателе полезности «-5» и 13 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Доуса одна результативная передача при показателе полезности «-2».