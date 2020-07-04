Герин: Кяхкёнен? Не буду выпускать вратаря на лёд, только чтобы посмотреть на него

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин оценил шансы голкипера Каапо Кяхкёнена выйти на лёд в серии с «Ванкувер Кэнакс».

«Выход Кяхкёнена в квалификации для оценки его потенциала? Неподходящий момент. Нам нужно выиграть, поэтому играть будет сильнейший. Знаю, насколько хорош Каапо. Он провёл отличный сезон.

Сейчас ворота команды должен защищать лучший на данный момент вратарь, чтобы мы смогли победить. Не буду в таких условиях выпускать вратаря на лёд, только чтобы посмотреть на него. Сейчас всё делается ради победы», – приводит слова Герина The Athletic.

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».