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Рябков: виделись с Трямкиным, но его дальнейших планов не касались

Рябков: виделись с Трямкиным, но его дальнейших планов не касались
Хоккей / КХЛ 0

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о ситуации Никиты Трямкина. Появилась информация, что российский защитник в ближайшее время может подписать контракт с «Ванкувер Кэнакс».

«Не знаю о планах Никиты. У него есть квалификационное предложение от нас, которое закрепило права на него в КХЛ. А где он будет продолжать карьеру, может сказать только Никита. Мы с ним на связи, на этой неделе виделись, но его дальнейших планов не касались. Если Трямкин захочет остаться в «Автомобилисте», у него будет такая возможность», — приводит слова Рябкова Sport24.

Напомним, Трямкин дебютировал за «Ванкувер» в сезоне-2015/2016 и целиком отыграл в «Кэнакс» чемпионат-2016/2017, но затем не стал подписывать с канадской командой новый контракт и три следующих сезона отыграл в «Автомобилисте», контракт с которым истёк 30 апреля.

«Ванкувер» в ближайшее время может подписать контракт с Никитой Трямкиным
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