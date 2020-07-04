Владимир Галузин подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком»
«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Владимиром Галузиным, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Галузин в прошедшем сезоне выступал за магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». 31-летний хоккеист принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ и записал на свой счёт три заброшенные шайбы и одну результативную передачу с показателем полезности «-4» и 16 минутами штрафного времени.
Воспитанник хоккейной школы «Торпедо» выступал за нижегородский клуб с 2007 по 2019 год. В активе нападающего 509 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 202 (85+117) очка за результативность. Форвард имеет за плечами опыт выступления в составе сборной России.
Опубликован план предсезонной подготовки «Нефтехимика». Команда сыграет в двух турнирах
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