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Лучший снайпер чемпионата Финляндии Няттинен перешёл в «Амбри-Пиотту»

Лучший снайпер чемпионата Финляндии Няттинен перешёл в «Амбри-Пиотту»
Хоккей / КХЛ 0

Швейцарский клуб «Амбри-Пиотта» сообщил о переходе финского форварда Юлиуса Няттинена. Нападающий подписал с клубом однолетний контракт.

В прошлом сезоне 23-летний Няттинен выступал за «Ювяскюля». Стал лучшим снайпером чемпионата Финляндии в 54 матчах, набрав 55 (33+22) очков.

Сообщалось, что Няттинен может оказаться в КХЛ. Конкретный клуб не назывался. Форвард рассматривал варианты в КХЛ, шведской и швейцарской лигах.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Федерация хоккея России признала московский ЦСКА чемпионом страны. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

Лучший снайпер чемпионата Финляндии Няттинен может продолжить карьеру в КХЛ
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