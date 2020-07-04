Михаил Воробьёв: в планах есть возвращение в НХЛ. Недосказанность присутствует

Форвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв рассказал о планах на будущее. Нападающий признался, что хочет вновь поиграть в НХЛ.
«В планах — возвращение в НХЛ. Недосказанность присутствует. Возможно, там не у меня не получилось, а просто мне не дали до конца показать, чего могу. Хочется туда приехать и прежде всего себе доказать, что могу там играть.
Мне чуть-чуть не те роли отводили. Ставили в те компоненты, в которых я никогда не играл. Приходилось заново учиться, а тренерам это не нравилось, что я не мог быть в чём-то лучше других. Получалось так, что они были недовольны.
В топ-9 нападающих смог бы попасть, в первые три тройки. Могу играть в большинстве и в меньшинстве. Но мне непросто сдерживать и играть без шайбы. Это очень тяжело даётся. Не зря же говорят, что лучшая оборона – атака. Если шайбу не отдаёшь, не надо в обороне работать. Больше придерживаюсь того, чтобы с шайбой играть», — цитирует Воробьёва «Горобзор».
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