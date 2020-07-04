Лазутин: планировал продолжить карьеру в США, но затем состоялась встреча с Ротенбергом

Новичок СКА Даниил Лазутин поделился впечатлениями от перехода в систему питерского клуба.

«Эмоции от переезда в Петербург? Отличные! Очень рад переходу в систему СКА: в ней собраны очень сильные команды, в каждой из которых очень большая конкуренция. Это новый вызов для меня.

В этом сезоне главная цель – постараться закрепиться в составе «СКА-1946». Я знаю свои слабые стороны, и у меня есть понимание, как именно необходимо над ними работать. Также я намерен развивать и совершенствовать свои сильные стороны – тем более, что в «Хоккейном городе» для этого созданы все условия. Я уже успел ознакомиться с созданной в Петербурге хоккейной инфраструктурой, и могу сказать, что она соответствует самому высокому уровню подготовки спортсменов. Так что впечатления от «Хоккейного города» просто замечательные!

С кем советовался перед переходом в СКА? Я знаком со многими ребятами, играющими в Петербурге, так что многое спрашивал у них: в основном интересовался условиями тренировочного процесса, атмосферой на матчах в «Хоккейном городе» и жизнью в Петербурге в целом.

Изначально у меня были планы продолжить карьеру в Америке, однако затем состоялась встреча с Романом Борисовичем Ротенбергом, на которой он рассказал обо всех преимуществах подготовки хоккеистов в системе СКА. Кроме того, как я уже говорил, в «Хоккейном городе» созданы отличные условия для роста молодых игроков – так что все это и стало главной причиной, почему я решил продолжить карьеру в Петербурге», — цитирует Лазутина пресс-служба СКА.