Функционер — об инициативе Минспорта: остановить спортсмена почти нереально

Хоккейный функционер Игорь Куперман прокомментировал инициативу Министерства спорта, предлагающего обязать спортсменов выплачивать компенсацию воспитавшему его клубу в случае перехода в зарубежную команду.
«Как можно остановить спортсмена? Думаю, остановить почти нереально. И хотел бы напомнить, что клубам НХЛ категорически запрещено вести переговоры напрямую с командами других лиг. Именно поэтому нельзя получить за условного Малкина миллионы долларов, как в футболе платят за трансфер игрока в другую лигу.
Если вводить новый закон, нужно учесть и детально описать все нюансы: контрактный статус игрока, куда едет, что будет потом после перехода из CHL в НХЛ и многое другое. Вот игрок закончил хоккейную школу в 17 лет, и он никому не нужен. Хочет уехать за океан — плати. Но кому? А как учесть траты родителей, если они сами покупают хоккейную форму и оплачивают поездки? Не говорю уже о так называемых «подкатках» и тайных договорах с тренерами, чтобы те перевели в нужное звено. И ещё сверх этого платить?» — цитирует Купермана «Матч ТВ».
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