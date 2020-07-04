Источник: призовой фонд плей-офф НХЛ составит $ 32 млн

Призовой фонд плей-офф НХЛ в текущем сезоне составит $ 32 млн, утверждает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

По данным источника, НХЛ и Ассоциация игроков достигли соглашения по ряду пунктов нового коллективного соглашения. Обновлённое соглашение будет действовать до 2026 года.

В новом сезоне потолок зарплат составит $ 81,5 млн. Соглашение устанавливает эскроу на уровне 20% в следующем сезоне. В сезоне-2021/2022 эскроу может составить 14–18% процентов в зависимости от доходов лиги в сезоне-2020/2021.

В плей-офф следующего сезона призовой фонд составит $ 20 млн.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится со стадии плей-офф с увеличенным количеством команд.