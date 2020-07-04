Источник: призовой фонд плей-офф НХЛ составит $ 32 млн
Призовой фонд плей-офф НХЛ в текущем сезоне составит $ 32 млн, утверждает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
По данным источника, НХЛ и Ассоциация игроков достигли соглашения по ряду пунктов нового коллективного соглашения. Обновлённое соглашение будет действовать до 2026 года.
В новом сезоне потолок зарплат составит $ 81,5 млн. Соглашение устанавливает эскроу на уровне 20% в следующем сезоне. В сезоне-2021/2022 эскроу может составить 14–18% процентов в зависимости от доходов лиги в сезоне-2020/2021.
В плей-офф следующего сезона призовой фонд составит $ 20 млн.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится со стадии плей-офф с увеличенным количеством команд.
Источник: любой игрок НХЛ без штрафа сможет отказаться от участия в плей-офф
- 4 июля 2020
-
19:41
-
19:35
-
18:47
-
18:28
-
18:05
-
17:39
-
17:08
-
16:50
-
15:50
-
15:06
-
14:47
-
14:00
-
13:38
-
13:32
-
12:57
-
12:35
-
12:19
-
12:03
-
11:34
-
10:52
-
10:38
-
09:58
-
09:46
-
09:38
-
08:47
-
01:00
-
00:55
-
00:33
- 3 июля 2020
-
23:58
-
23:39
-
22:53
-
22:34
-
22:27
-
21:51
-
21:29
Партнерский контент