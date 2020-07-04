Эксперт: из России в НХЛ с 2004 года уехал 171 хоккеист

Хоккейный эксперт Игорь Куперман прокомментировал предложение Минспорта РФ обязать спортсменов выплачивать компенсацию воспитавшему их клубу в случае перехода в зарубежную команду.
«Очень внимательно и скрупулезно на протяжении 30 лет фиксирую все отъезды хоккеистов из России в НХЛ и канадские юниорские лиги.
На сегодняшний день, если считать с лета 2004 года, когда Россия вышла из договора между ИИХФ и НХЛ по переходу игроков, за океан уехал 171 хоккеист.
Считаю тех, кто подписал контракты в НХЛ. Причем речь идет только о первых контрактах. Например, Михаил Григоренко сейчас возвращается в лигу, заключив договор с «Коламбусом». А раньше он выступал в «Баффало» и «Колорадо». Его второй раз не считаю.
Теперь об игроках, которые уехали в CHL. Начиная с 1991 года, когда первым уехавшим был Валера Буре, мы получаем в сумме 420 молодых хоккеистов.
Плюс добавьте 15 человек, которых выбрали на импорт-драфте», – цитирует Купермана «Матч ТВ».
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