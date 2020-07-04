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Фазель поддержал решение ФХР признать ЦСКА чемпионом России

Фазель поддержал решение ФХР признать ЦСКА чемпионом России
Хоккей / КХЛ 0

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал решение Федерации хоккея России признать чемпионом страны ЦСКА. Из-за пандемии коронавируса сезон в КХЛ был завершен досрочно. ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, вышел во второй раунд плей-офф, но сезон прервали.

«Соглашусь с этим решением — ЦСКА же лидер прерванного сезона. Это решение федерации, и я не вижу проблемы. Есть много разных мнений на этот счёт: в каких-то странах это нормально, в каких-то — чемпиона не называют. Это небольшая проблема», — цитирует Фазеля ТАСС.

«Ак Барс» и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали — у московского «Динамо».

ЦСКА стал чемпионом России, СКА и «Ак Барс» разделили второе место, бронза — у «Динамо»
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