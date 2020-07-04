Игроки и руководители «Сочи» встретились с воспитанниками ДЮСШ

4 июля спортивный директор, сотрудники и игроки ХК «Сочи» провели встречу с воспитанниками детской спортивной школы № 9 (ДЮСШ) города Сочи.
Встреча приурочена к юбилейной дате — 13 лет назад на 119-й сессии Международного олимпийского комитета Сочи был выбран и объявлен столицей зимних Олимпийских игр 2014 года.
С приветственными обращениями к юным спортсменам выступили спортивный директор ХК «Сочи» Андрей Зюзин, директор ДЮСШ ХК «Сочи» Вячеслав Угрюмов, руководитель отдела маркетинга и PR клуба Ирина Федорова, а также форварды «леопардов» Ансель Галимов и Павел Падакин.
Во встрече принимали участие ребята, занимающиеся фехтованием и футболом. Павел и Ансель также вспомнили себя в возрасте ребят и поделились историями из начального этапа карьеры.
- 4 июля 2020
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