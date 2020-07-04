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Дюрягин: сложно будет успеть закончить реконструкцию арены «Кузни» к новому сезону

Дюрягин: сложно будет успеть закончить реконструкцию арены «Кузни» к новому сезону
Хоккей / ВХЛ 0

Форвард новокузнецкого «Металлурга» Денис Дюрягин поделился мнением о реконструкции домашней арены клуба. Предсезонные сборы «Металлург» вынужден проводить в Саранске.

«Сразу в Саранске собираемся. Пятого июля у нас сбор, шестого начинается медобследование, все эти медицинские дела до девятого, а потом уже подготовка. Сначала тренировки на земле какое-то время, затем выйдем на лёд. Будет пара-тройка товарищеских игр и турниры в Пензе и Тольятти.

Пока мы знаем только то же, что знают все – вроде бы в первой декаде сентября в Новокузнецке должны всё доделать, и мы вернёмся. Посмотрим, хотелось бы, конечно, дома играть.

Люди, которые работают на стадионе, говорят, что успевают всё закончить к началу сезона. Не знаю… С виду кажется, что сложно будет успеть. Но работают круглосуточно, так что будем надеяться», — цитирует Дюрягина пресс-служба ВХЛ.

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