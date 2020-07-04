Дюрягин: сложно будет успеть закончить реконструкцию арены «Кузни» к новому сезону

Форвард новокузнецкого «Металлурга» Денис Дюрягин поделился мнением о реконструкции домашней арены клуба. Предсезонные сборы «Металлург» вынужден проводить в Саранске.
«Сразу в Саранске собираемся. Пятого июля у нас сбор, шестого начинается медобследование, все эти медицинские дела до девятого, а потом уже подготовка. Сначала тренировки на земле какое-то время, затем выйдем на лёд. Будет пара-тройка товарищеских игр и турниры в Пензе и Тольятти.
Пока мы знаем только то же, что знают все – вроде бы в первой декаде сентября в Новокузнецке должны всё доделать, и мы вернёмся. Посмотрим, хотелось бы, конечно, дома играть.
Люди, которые работают на стадионе, говорят, что успевают всё закончить к началу сезона. Не знаю… С виду кажется, что сложно будет успеть. Но работают круглосуточно, так что будем надеяться», — цитирует Дюрягина пресс-служба ВХЛ.
- 4 июля 2020
-
21:09
-
21:03
-
20:39
-
20:02
-
19:41
-
19:35
-
18:47
-
18:28
-
18:05
-
17:39
-
17:08
-
16:50
-
15:50
-
15:06
-
14:47
-
14:00
-
13:38
-
13:32
-
12:57
-
12:35
-
12:19
-
12:03
-
11:34
-
10:52
-
10:38
-
09:58
-
09:46
-
09:38
-
08:47
-
01:00
-
00:55
-
00:33
- 3 июля 2020
-
23:58
-
23:39
-
22:53