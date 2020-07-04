Крылов: есть понимание, что «Авангард» должен иметь клуб ВХЛ в Омске

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о планах руководства клуба. Крылов подчеркнул важность создания фарм-клуба, который выступал бы в ВХЛ.

«В ближайшее время у нас состоится совет директоров, на котором, надеюсь, будет присутствовать и Боб Хартли, там мы обсудим эту программу (развития. — Прим. «Чемпионата). Если она всех устроит, примем её. И там уже приступим к реализации, у нас уже есть наметки той самой воронки, от которой будем отталкиваться.

Несмотря на обстоятельства, с которыми пришлось столкнуться в этом году не только нам, но и всему миру, по строительству арены мы придерживаемся плана и собираемся начать сезон-2022/2023 в Омске. В планах — создание фарм-клуба в Омске, так как ВХЛ входит в нашу систему подготовки воспитанников.

Всё должно быть в одном месте. Пока у нас соглашение с новокузнецким «Металлургом», но нужно понимать, что у них это своя команда. Нам нужен свой фарм, дома. С развитием программы детско-юношеского хоккея у нас есть понимание, что мы должны иметь клуб ВХЛ в Омске. Разрабатываем план появления такой команды на базе академии уже со следующего сезона», — цитирует Крылова пресс-служба «Авангарда».