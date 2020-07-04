НХЛ составила символическую команду из американских игроков
На сайте НХЛ в честь Дня независимости США, который празднуется сегодня, 4 июля, была опубликована символическая сборная из американских игроков. Для составления символической команды было опрошено 11 экспертов. Они назвали трёх лучших форвардов, двух защитников и голкипера из числа действующих игроков.
В состав команды вошли форварды Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифз») и Джек Айкел («Баффало Сэйбрз»), защитники Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс») и Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз»), голкипер Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).
Сезон в НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится со стадии плей-офф, регулярный чемпионат организаторы доигрывать не будут.
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