НХЛ составила символическую команду из американских игроков

На сайте НХЛ в честь Дня независимости США, который празднуется сегодня, 4 июля, была опубликована символическая сборная из американских игроков. Для составления символической команды было опрошено 11 экспертов. Они назвали трёх лучших форвардов, двух защитников и голкипера из числа действующих игроков.

В состав команды вошли форварды Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифз») и Джек Айкел («Баффало Сэйбрз»), защитники Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс») и Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз»), голкипер Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

Сезон в НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится со стадии плей-офф, регулярный чемпионат организаторы доигрывать не будут.