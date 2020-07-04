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Гендиректор питерского «Динамо»: хотелось бы попробовать себя в КХЛ

Гендиректор питерского «Динамо»: хотелось бы попробовать себя в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Гендиректор «Динамо» Санкт-Петербург Сергей Черкас подвёл итоги минувшего сезона и ответил на вопрос о возможной работе в КХЛ.

«Итоги сезона? Я доволен. Команда на протяжении всего сезона показывала ровный хоккей, без каких-то ям и спадов. Второе место в регулярном чемпионате, где не хватило одного очка до первого, говорит о том, что ребята огромное количество матчей отыграли здорово. В плей-офф прошли, вытащили непростую серию с «Горняком» — выиграли серию со счётом 4-1. Но, если взять эти матчи целиком, всё было непросто. Тем более проиграли первую встречу дома. И вспомните, что третий матч проигрывали со счётом 2:5, а затем выиграли 6:5 в овертайме. Хорошие, серьёзные матчи, ребята проявили характер, да и «Горняк» неплохой клуб. Следующая серия с «Нефтяником» закончилась со счётом 2-2. Но, если судить по тому, как складывалась серия, думаю, мы бы выиграли.

Нет ли желания попробовать силы в КХЛ? Ну когда-нибудь, конечно, хотелось бы попробовать. Вопрос — когда. Желание есть. Как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом», — цитирует Черкаса пресс-служба «Динамо».

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