Сибрук может попытаться вернуться на лёд в случае возобновления сезона

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Брент Сибрук попытается вернуться на лёд, если сезон в НХЛ будет возобновлён, сообщает The Athletic со ссылкой на собственные источники.
Ветеран «Чикаго» получил травму ещё в конце 2019 года. Сообщалось, что он выбыл до конца сезона.
В 1114 матчах за 15 сезонов в «Чикаго» Сибрук набрал 464 (103+361) очка и трижды завоевывал Кубок Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах.
Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.
В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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