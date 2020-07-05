Экс-защитник магнитогорского «Металлурга» и «Витязя» Антон Буханко завершил карьеру

Российский защитник Антон Буханко, выступавший в минувшем сезоне за санкт-петербургское «Динамо», принял решение о завершении карьеры, сообщается в официальной группе клуба в сети «ВКонтакте».

В прошлом сезоне 34-летний защитник принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата ВХЛ, сделав одну результативную передачу. В «Динамо» Буханко провёл три последних сезона, став в 2018 году чемпионом ВХЛ.

За карьеру в КХЛ Антон защищал цвета таких клубов, как магнитогорский «Металлург» и «Витязь». В общей сложности в лиге хоккеист провёл 40 матчей, результативными действиями не отметившись и заработав показатель полезности «–8» при 40 минутах штрафного времени.

В сезоне-2004/2005 Буханко в составе сборной России выступил на Универсиаде, а в сезоне-2005/2006 привлекался во вторую сборную России.