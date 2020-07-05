Экс-защитник магнитогорского «Металлурга» и «Витязя» Антон Буханко завершил карьеру

Российский защитник Антон Буханко, выступавший в минувшем сезоне за санкт-петербургское «Динамо», принял решение о завершении карьеры, сообщается в официальной группе клуба в сети «ВКонтакте».
В прошлом сезоне 34-летний защитник принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата ВХЛ, сделав одну результативную передачу. В «Динамо» Буханко провёл три последних сезона, став в 2018 году чемпионом ВХЛ.
За карьеру в КХЛ Антон защищал цвета таких клубов, как магнитогорский «Металлург» и «Витязь». В общей сложности в лиге хоккеист провёл 40 матчей, результативными действиями не отметившись и заработав показатель полезности «–8» при 40 минутах штрафного времени.
В сезоне-2004/2005 Буханко в составе сборной России выступил на Универсиаде, а в сезоне-2005/2006 привлекался во вторую сборную России.
- 5 июля 2020
-
09:06
-
00:52
-
00:31
- 4 июля 2020
-
23:24
-
23:17
-
22:02
-
21:36
-
21:09
-
21:03
-
20:39
-
20:02
-
19:41
-
19:35
-
18:47
-
18:28
-
18:05
-
17:39
-
17:08
-
16:50
-
15:50
-
15:06
-
14:47
-
14:00
-
13:38
-
13:32
-
12:57
-
12:35
-
12:19
-
12:03
-
11:34
-
10:52
-
10:38
-
09:58
-
09:46
-
09:38