НХЛ по-прежнему планирует, что в сезоне-2020/2021 команды проведут по 82 матча в регулярке

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал об ожиданиях Национальной хоккейной лиги от следующего сезона.

«В следующем сезоне НХЛ по-прежнему планирует провести полный регулярный чемпионат, с 82 матчами, несмотря на поздний старт в декабре или январе. Они попытаются продавить это. Финал Кубка Стэнли может пройти следующим летом», – написал Пьер Лебрюн в «Твиттере».

Сезон-2019/2020 был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что 26 июля команды НХЛ должны отправится в города, которые примут матчи плей-офф. В продолжении сезона примут участие 24 команды, которые будут распределены по двум городам. Фаворитами на данный момент являются Эдмонтон и Торонто. Официальные матчи стартуют 1 августа.