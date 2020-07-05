НХЛ по-прежнему планирует, что в сезоне-2020/2021 команды проведут по 82 матча в регулярке
Инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал об ожиданиях Национальной хоккейной лиги от следующего сезона.
«В следующем сезоне НХЛ по-прежнему планирует провести полный регулярный чемпионат, с 82 матчами, несмотря на поздний старт в декабре или январе. Они попытаются продавить это. Финал Кубка Стэнли может пройти следующим летом», – написал Пьер Лебрюн в «Твиттере».
Сезон-2019/2020 был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что 26 июля команды НХЛ должны отправится в города, которые примут матчи плей-офф. В продолжении сезона примут участие 24 команды, которые будут распределены по двум городам. Фаворитами на данный момент являются Эдмонтон и Торонто. Официальные матчи стартуют 1 августа.
Источник: четыре игрока «Сент-Луиса» и один тренер команды заразились коронавирусом
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