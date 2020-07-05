Sportsnet представил оптимальный состав сборной Канады на ОИ-2022 из игроков НХЛ

Sportsnet представил оптимальный состав сборной Канады на ОИ-2022 из игроков Национальной хоккейной лиги. На этой неделе стало известно, что известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн сообщил, что НХЛ включила в коллективное соглашение пункт об участии игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 годов.

Голкиперы

Кэри Прайс, Джордан Биннингтон, Картер Харт;



Защитники

Алекс Пьетранджело – Кэйл Макар,

Морган Райлли – Даги Хэмилтон,

Ши Теодор – Дрю Даути,

Джош Моррисси – Тома Шабо;



Нападающие

Брэд Маршан – Сидни Кросби – Патрис Бержерон,

Мэтью Барзал – Коннор Макдэвид – Натан Маккиннон,

Стивен Стэмкос – Брейден Пойнт – Митчелл Марнер,

Джон Таварес – Райан О’Райлли – Марк Стоун

Джонатан Юбердо и Марк Шайфли