Sportsnet представил оптимальный состав сборной Канады на ОИ-2022 из игроков НХЛ
Sportsnet представил оптимальный состав сборной Канады на ОИ-2022 из игроков Национальной хоккейной лиги. На этой неделе стало известно, что известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн сообщил, что НХЛ включила в коллективное соглашение пункт об участии игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 годов.
Голкиперы
Кэри Прайс, Джордан Биннингтон, Картер Харт;
Защитники
Алекс Пьетранджело – Кэйл Макар,
Морган Райлли – Даги Хэмилтон,
Ши Теодор – Дрю Даути,
Джош Моррисси – Тома Шабо;
Нападающие
Брэд Маршан – Сидни Кросби – Патрис Бержерон,
Мэтью Барзал – Коннор Макдэвид – Натан Маккиннон,
Стивен Стэмкос – Брейден Пойнт – Митчелл Марнер,
Джон Таварес – Райан О’Райлли – Марк Стоун
Джонатан Юбердо и Марк Шайфли
Лебрюн: НХЛ включила пункт об участии игроков в Олимпиаде в коллективное соглашение
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