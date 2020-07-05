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Sportsnet представил оптимальный состав сборной Канады на ОИ-2022 из игроков НХЛ

Sportsnet представил оптимальный состав сборной Канады на ОИ-2022 из игроков НХЛ
Хоккей / Олимпиада 2022 0

Sportsnet представил оптимальный состав сборной Канады на ОИ-2022 из игроков Национальной хоккейной лиги. На этой неделе стало известно, что известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн сообщил, что НХЛ включила в коллективное соглашение пункт об участии игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 годов.

Голкиперы
Кэри Прайс, Джордан Биннингтон, Картер Харт;

Защитники
Алекс Пьетранджело – Кэйл Макар,
Морган РайллиДаги Хэмилтон,
Ши ТеодорДрю Даути,
Джош Моррисси – Тома Шабо;

Нападающие
Брэд МаршанСидни КросбиПатрис Бержерон,
Мэтью БарзалКоннор МакдэвидНатан Маккиннон,
Стивен СтэмкосБрейден ПойнтМитчелл Марнер,
Джон Таварес – Райан О’Райлли – Марк Стоун
Джонатан Юбердо и Марк Шайфли

Лебрюн: НХЛ включила пункт об участии игроков в Олимпиаде в коллективное соглашение
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