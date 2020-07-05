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«Трактор» объявил состав участников и расписание Кубка губернатора Челябинской области

«Трактор» объявил состав участников и расписание Кубка губернатора Челябинской области
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» в официальном телеграм-канале объявил состав участников и расписание Кубка губернатора Челябинской области. В предсезонном турнире, который пройдёт с 23 по 26 августа, примут участие «Трактор», «Автомобилист», «Нефтехимик» и «Сибирь».

23 августа, воскресенье
11:00 (мск) «Автомобилист» — «Нефтехимик»
15:00 «Трактор» — «Сибирь»

24 августа, понедельник
13:00 «Сибирь» — «Автомобилист»
17:00 «Трактор» — «Нефтехимик»

26 августа, среда
10:00 «Нефтехимик» — «Сибирь»
17:00 «Трактор» — «Автомобилист»

Отмечается, что пасписание, состав участников и даты проведения могут быть изменены организаторами исходя из эпидемиологической ситуации и соответствующих указов федеральных и региональных властей.

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