«Трактор» объявил состав участников и расписание Кубка губернатора Челябинской области

«Трактор» в официальном телеграм-канале объявил состав участников и расписание Кубка губернатора Челябинской области. В предсезонном турнире, который пройдёт с 23 по 26 августа, примут участие «Трактор», «Автомобилист», «Нефтехимик» и «Сибирь».

23 августа, воскресенье

11:00 (мск) «Автомобилист» — «Нефтехимик»

15:00 «Трактор» — «Сибирь»



24 августа, понедельник

13:00 «Сибирь» — «Автомобилист»

17:00 «Трактор» — «Нефтехимик»



26 августа, среда

10:00 «Нефтехимик» — «Сибирь»

17:00 «Трактор» — «Автомобилист»

Отмечается, что пасписание, состав участников и даты проведения могут быть изменены организаторами исходя из эпидемиологической ситуации и соответствующих указов федеральных и региональных властей.