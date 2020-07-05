Кожевников: не надо выдавать календарь КХЛ к 19 июля, а потом вносить десятки исправлений

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о намерении Континентальной хоккейной лиги в обязательном порядке представить календарь следующего сезона к 19 июля.

«Cлишком много факторов неопределённости. Беспокоят рекордные цифры по пандемии, которые приходят из США, всем нам в России нужно быть очень внимательными. И никуда не торопиться. Это относится и к КХЛ. Пока нет ясности с составом участников, есть проблемы у зарубежных клубов. В своё время гремел в КХЛ бойцовский «Витязь», но в последние годы о нём не много было слышно. И вот сейчас вспомнили: у клуба в Подольске, говорят, долги. Нужно ли в такой ситуации спешить и открывать сезон уже 2 сентября — вопрос.

Любой тренер в рабочем порядке может сдвинуть подготовку на одну-две недели, поэтому на данном этапе клубы от расписания не сильно зависят. Лучше немного потерпеть и, например, в августе получить окончательный календарь, чем выдать его к 19 июля, а потом вносить десятки исправлений. Повторюсь, лиге нет смысла торопиться.

Думаю, сборная не будет возражать, если плей-офф КХЛ завершится в первой половине мая. И тогда появится возможность играть матчи регулярного чемпионата в марте, чтобы почти половина клубов КХЛ не ушла на полугодовые каникулы еще зимой. В этой сложнейшей ситуации надо принять оптимальное решение», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.