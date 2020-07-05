Герин — о Капризове: держу в поле зрения все варианты, не будем торопиться с решением

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился мнением о ситуации с нападающим Кириллом Капризовым, чей отъезд в НХЛ может быть отложен из-за неопределённости со следующим сезоном.

Одной из возможных опций для «Миннесоты» является заключение двухлетнего контракта новичка с Капризовым даже при условии запрета для него играть в плей-офф-2020. Это даст возможность «сжечь» первый год его первого контракта.

«Все варианты держу в поле зрения. Я не из тех, кто сейчас готов сказать «да» или «нет». Если возникнет ситуация со «сжиганием» первого года контракта, буду думать. Это ведь не так просто, нужно убедиться, что мы поступаем правильно, причём для обеих сторон.

За пару последних месяцев лишний раз убедился, что Кирилл — умный, уравновешенный и рассудительный. Так что торопиться с решением не будем, а будем использовать время, которое у нас есть, чтобы принять лучшее решение», — заявил Герин.