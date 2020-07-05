Обладатель первого драфт-пика в НХЛ определится 10 августа, драфт новичков — 1 ноября

Обозреватель канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли поделился информацией о последних датах в планах Национальной хоккейной лиги.
«Тренировочные сборы откроются 13 июля, а к 26-му команды должны будут прибыть в города-хабы — Торонто и Эдмонтон. Первые матчи плей-офф состоятся 1 августа. Если не будет вспышек заболевания, то Кубок Стэнли вручат в первую неделю октября. Лотерея, которая определит обладателя первого общего выбора на драфте, состоится 10 августа, а драфт новичков впервые в истории НХЛ состоится 1 ноября», — отметил Серавалли.
26 июля команды НХЛ должны отправиться в города, которые примут матчи плей-офф. В продолжении сезона примут участие 24 команды, которые будут распределены по двум городам. Фаворитами являются Эдмонтон и Торонто.
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