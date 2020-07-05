Шведская «Фрёлунда» может отказаться от логотипа с индейцем на фоне ситуации в США

Шведский клуб «Фрёлунда» может отказаться от логотипа с изображением индейца, сообщает Hockey Sverige. Клуб намерен произвести оценку своего бренда, его воздействия на внешний мир и соответствия собственным ценностям.
«Мы должны получить новые знания, этот анализ будет завершен в августе. После этого мы примем решение о том, как поступить. Это может означать, что бренд будет изменен. Мы следим за дебатами вокруг «Вашингтон Редскинс» и «Кливленд Индианс». Вот почему мы решили провести анализ. Мы расценивали наш логотип с индейцем как дань уважения. В то же время понимаем, что есть другие мнения и аспекты, которые необходимо учитывать. Мы должны делать это, как и все остальные», – сказал президент клуба Матс Грауэрс.
Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинс» («Краснокожие») также проводит анализ на предмет возможного изменения названия. Многие считают, что изображение индейца на логотипе оскорбляет коренных американцев. Сейчас в США проходят массовые выступления против расизма после убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда. «Фрёлунда» выступает в форме с индейцем и под вторым названием «Индианс» с 1996 года.
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