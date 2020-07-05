Вайсфельд: Доус для КХЛ — это как Малкин, Кросби или Овечкин для НХЛ

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением на тему возможного перехода нападающего Найджела Доуса в «Ак Барс».

«Можно посмотреть составы всех клубов лиги — где ещё есть место под потолком зарплат. Плюс, естественно, деньги на контракт Найджела. Не думаю, что с 150 млн рублей в год Доус согласится опуститься на 30. Наверное, такой форвард будет стоить гораздо больше. Особенно с учётом того, что он заигран за сборную Казахстана, а значит, не будет считаться легионером в следующем сезоне.



Что касается личности тренера, когда речь идёт об игроках уровня Доуса или Капризова, это вообще непринципиально. Это категория форвардов, которые у любого тренера себя проявят, при любой системе игры. Доус для КХЛ — это как Малкин, Кросби или Овечкин для НХЛ. Ну вот окажется вдруг кто-то из них на рынке. И что, найдётся хоть один тренер, который скажет, что ему Овечкин или Малкин не подходит?» — приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».