Афанасьев: Ярославль и Череповец – небольшие города и чем-то похожи друг на друга

Защитник «Северстали» Максим Афанасьев поделился ожиданиями от сезона в новой команде.
«Новость о переходе принял спокойно. Это часть нашей работы. Никогда не знаешь, что будет завтра. Наверное, в этом даже свой шарм. Волнуюсь, конечно, немного: новая команда, новые условия. Нужно будет немного времени на адаптацию, и всё будет отлично. Уверен, этот процесс пройдёт не так сложно. Ярославль и Череповец – небольшие города и чем-то похожи друг на друга. Тем более Череповец находится рядом с домом. Проблем быть не должно.
«Северсталь» — хорошая, боевая, молодая команда. Всегда получалось хорошее дерби. Перед нами стоят высокие задачи. Постараюсь отдать всего себя команде и превзойти все ожидания», – цитирует Афанасьева пресс-служба череповецкого клуба.
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