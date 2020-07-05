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Вудкрофт: у «Динамо» Мн нет большого бюджета, мы не можем подписать топ-игроков

Вудкрофт: у «Динамо» Мн нет большого бюджета, мы не можем подписать топ-игроков
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о планах белорусского клуба на предсезонную подготовку.

«Это мой второй год в команде. Прошлым летом у нас была другая ситуация. Игроки приехали в тренировочный лагерь неготовыми. Они не были готовы к тяжёлым сборам ни физически, ни морально. Думаю, что в этом году наши ребята поняли, что для того, чтобы влиться в ту игру, которую мы проповедуем, они должны приехать на сборы в хорошей форме. Для того чтобы соответствовать нашей системе игры, нужно быть сильным и быстрым. Каждому из наших хоккеистов мы выдали индивидуальный план тренировок, и судя по нашему общению с ними в межсезонье, они отнеслись к этому серьёзно и выполняют все наши установки. Я с нетерпением жду начала сборов для того, чтобы увидеть ребят и посмотреть на прогресс, которого они добились за последние месяцы.

У нас нет большого бюджета, и мы не можем подписать топ-игроков. Но в нашем распоряжении есть много молодых ребят. И нам нужно понять, как быть конкурентоспособными в матчах с более талантливыми и опытными командами. Для этого нам нужно быть в отличной физической форме и понимать, что нам придётся работать на очень высоком уровне. Когда устаешь, то совершаешь больше ошибок. А если находишься в хороших кондициях, то твои смены получаются лучше и ты играешь правильно. Так мы сможем контролировать те аспекты, которые помогут нам конкурировать с другими командами, играющими в КХЛ», — приводит слова Вудкрофта Allhockey.Ru.

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