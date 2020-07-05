Зайцев: мне понравился сезон в «Оттаве». У нас молодая команда, которая ещё строится

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев признался, что доволен своим положением в команде.

«Мне понравился сезон в «Оттаве». Понравилось то, что я исполнял. Конечно, команды разные, если сравнивать с «Торонто». Я старался делать немного другие функции. Но изменений очень много, даже если начинать с раздевалки. «Сенаторз» — молодая команда, которая ещё строится. Но у меня есть и то же меньшинство, и я выхожу в ключевые моменты, что важно.

Устраивает ли меня роль сугубо оборонительного защитника? Видимо, меня сейчас видят в такой роли. Поэтому я так и играю. Я пока не тренер, чтобы мне решать, что именно делать на льду. Надо играть не так, как хочешь, а как нужно команде. Если ты надеешься когда-нибудь что-то завоевать. Поэтому нужно задвинуть свои личные амбиции. Мне 28 лет, и это не тот возраст, чтобы что-то кардинально менять», — приводит слова Зайцева пресс-служба НХЛ.