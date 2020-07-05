Вайсфельд — об инициативе Минспорта: проблема серьёзная, а вот подход к ней поверхностный

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал инициативу Министерства спорта, предлагающего обязать спортсменов выплачивать компенсацию воспитавшему его клубу в случае перехода в зарубежную команду.

«На первый взгляд, всё правильно. Игрок уезжает играть за рубеж, и его обязуют вернуть деньги, потраченные страной на его обучение. Хорошо. Но что эта за сумма? Кто будет устанавливать её размер? Тогда надо делать ежегодно подробную калькуляцию тренировок юного спортсмена. Вот пришёл к вам шестилетний мальчик — считайте каждый год, сколько школа на него потратила, а сколько его родители внесли средств в школу. Посчитали все расходы за годы обучения — предъявляйте игроку реальный счёт, но предварительно поставьте родителей в известность об этих расчётах. И тогда посмотрим, отдадут ли родители ребёнка в хоккей или будут искать другие варианты.

Если сумма будет взята с потолка, это ни к чему хорошему не приведёт. Ведь у нас почему многие игроки в 17 лет сейчас собрались за океан? Они уже боятся, что их заставят что-то платить! А у них и денег-то пока нет. Заставят их с 17 лет платить, ну они начнут в 16 сбегать. С 16 лет заставят — вообще в 12 улетят. Вот чего добьёмся.

Тут проблема очень серьёзная. А вот подход к ней, на мой взгляд, поверхностный. Смысл-то в чём? Игроки уезжают в НХЛ. С НХЛ мы денег получить не можем. Ну давайте тогда с игроков их получим. Мысль хорошая — денег заработать. Но только тогда объясните игрокам, откуда эта сумма взялась. Ведь не секрет, что школы у нас разные. Одним клубы финансово здорово помогают. А в других родители львиную долю расходов на себе десять лет тянут», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».