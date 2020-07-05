Тренер «Динамо» Мн: Фурх – отличный голкипер, который поможет команде своим опытом

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал переход в белорусский клуб чешского голкипера Доминика Фурха.
«Я считаю, что наша команда должна прибавить в контроле шайбы и в оборонительных действиях. Нам нужны хорошие защитники. Если мы сможем укрепить нашу защиту, это поможет вратарям. Мы верим, что Доминик Фурх – отличный голкипер, который поможет команде своим опытом и добавит ей уверенности своими действиями в воротах. Мы были рады подписать его. Теперь нам нужно должным образом выстроить игру в обороне. Защита и вратарь – эти позиции нам нужно было усилить», — приводит слова Вудкрофта Allhockey.Ru.
Последним клубом Фурха в КХЛ была череповецкая «Северсталь». В минувшем регулярном сезоне КХЛ Доминик одержал 18 побед в 55 матчах, отражая за матч 91,3% бросков и пропуская 2,66 шайбы. Это был дебютный сезон для Доминика в Череповце после перехода из «Авангарда».
- 5 июля 2020
-
20:51
-
20:46
-
19:37
-
18:54
-
18:49
-
18:00
-
17:40
-
16:15
-
15:32
-
15:00
-
14:39
-
14:15
-
13:49
-
13:24
-
13:05
-
12:41
-
12:10
-
11:51
-
11:26
-
10:59
-
10:38
-
10:11
-
09:46
-
09:41
-
09:06
-
00:52
-
00:31
- 4 июля 2020
-
23:24
-
23:17
-
22:02
-
21:36
-
21:09
-
21:03
-
20:39
-
20:02