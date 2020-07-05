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Тренер «Динамо» Мн: Фурх – отличный голкипер, который поможет команде своим опытом

Тренер «Динамо» Мн: Фурх – отличный голкипер, который поможет команде своим опытом
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал переход в белорусский клуб чешского голкипера Доминика Фурха.

«Я считаю, что наша команда должна прибавить в контроле шайбы и в оборонительных действиях. Нам нужны хорошие защитники. Если мы сможем укрепить нашу защиту, это поможет вратарям. Мы верим, что Доминик Фурх – отличный голкипер, который поможет команде своим опытом и добавит ей уверенности своими действиями в воротах. Мы были рады подписать его. Теперь нам нужно должным образом выстроить игру в обороне. Защита и вратарь – эти позиции нам нужно было усилить», — приводит слова Вудкрофта Allhockey.Ru.

Последним клубом Фурха в КХЛ была череповецкая «Северсталь». В минувшем регулярном сезоне КХЛ Доминик одержал 18 побед в 55 матчах, отражая за матч 91,3% бросков и пропуская 2,66 шайбы. Это был дебютный сезон для Доминика в Череповце после перехода из «Авангарда».

Вудкрофт: «Динамо» Мн — очень ценный клуб для КХЛ
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