Зайцев: думаю, что «Оттава» не сможет играть до 1 января, но без дела мы сидеть не будем

Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев поделился планами подготовки команды к следующему сезону.

«Думаю, что наша команда не сможет играть до 1 января, где-то так. Пока не стартует новый регулярный чемпионат. Но это не значит, что до этого дня буду находиться в Европе. Нам из клуба пока не сообщали, когда мы должны вернуться. Видимо, чётких планов в «Оттаве» ещё нет. Нам скажут, когда прилететь. Но, конечно, ещё будет какой-то тренировочный лагерь. Без дела мы сидеть не будем.

Переговоры по коллективному соглашению? Я даже чётко не скажу, кто в «Оттаве» нас представляет в профсоюзе игроков. Потому что весь сезон этим занимался Дилан Демело, но его обменяли в «Виннипег». Теперь это, кажется, Брэди Ткачук. Я особо за переговорами не слежу. Есть какие-то моменты, которые мне важны. Но я понимаю, в какое трудное время мы все попали», — приводит слова Зайцева пресс-служба НХЛ.