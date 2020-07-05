Источник: чешский защитник Витасек покинет «Амур» в межсезонье

Защитник хабаровского «Амура» Ондржей Витасек покинет клуб в межсезонье, информирует издание Hokej.cz. По имеющейся информации, 29-летний чешский хоккеист ведёт переговоры о досрочном расторжении договора по обоюдному согласию.

«Мы находимся в контакте с руководством клуба и работаем над этим вопросом, я пока не могу сказать больше об этом», — сообщил агент хоккеиста Роберт Спаленка.

В минувшем сезоне на счету Витасека 5 заброшенных шайб и 7 результативных передач в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Кроме того, чешский защитник заработал показатель полезности «-4», проводя на льду более 21 минуты за матч.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.