Источник: чешский защитник Витасек покинет «Амур» в межсезонье

Защитник хабаровского «Амура» Ондржей Витасек покинет клуб в межсезонье, информирует издание Hokej.cz. По имеющейся информации, 29-летний чешский хоккеист ведёт переговоры о досрочном расторжении договора по обоюдному согласию.
«Мы находимся в контакте с руководством клуба и работаем над этим вопросом, я пока не могу сказать больше об этом», — сообщил агент хоккеиста Роберт Спаленка.
В минувшем сезоне на счету Витасека 5 заброшенных шайб и 7 результативных передач в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Кроме того, чешский защитник заработал показатель полезности «-4», проводя на льду более 21 минуты за матч.
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
- 5 июля 2020
-
23:12
-
22:55
-
22:39
-
20:51
-
20:46
-
19:37
-
18:54
-
18:49
-
18:00
-
17:40
-
16:15
-
15:32
-
15:00
-
14:39
-
14:15
-
13:49
-
13:24
-
13:05
-
12:41
-
12:10
-
11:51
-
11:26
-
10:59
-
10:38
-
10:11
-
09:46
-
09:41
-
09:06
-
00:52
-
00:31
- 4 июля 2020
-
23:24
-
23:17
-
22:02
-
21:36
-
21:09