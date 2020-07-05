Гопиенко — о контракте с «Амуром»: иллюзий не питаю, главное — закрепиться в команде

Защитник «Амура» Александр Гопиенко прокомментировал продление контракта с хабаровским клубом. 19-летний хоккеист подписал двусторонний контракт сроком на два сезона.

«Конечно, я очень обрадовался. В семье большой праздник. Это общая заслуга, ведь за каждым хоккеистом, стоит большая семья и поддержка близких людей. Это большой аванс мне, готовлюсь и настраиваюсь на серьёзную работу. Сообщил новость своим первым тренерам, поздравили меня и пожелали удачи. Следят за моим выступлением.

Как готовился к сборам? Отдыхать особенно было некогда. По приезду домой закрывал все долги по учёбе, совсем недавно прошла успешная защита диплома. Большую часть времени провёл в деревне, помогая родителям. Огород, картошка, баня – всё как полагается. У нас и трактор есть, поле. Самоизоляцию всю провёл на свежем воздухе, можно сказать, с пользой. В июне уже начал готовиться к сезону, открыли спортзалы, начал на лёд ходить.

Задача на сезон? Иллюзий не питаю, главное — постараться перестроиться и закрепиться в команде, а там уже будет видно. Другие скорости нагрузки, уровень игры. Очередной вызов для меня, и надеюсь, у меня всё получится. Вместе со мной на сборах будут Никита Линник и Женя Бабушкин. Вместе прошли школу, ЮХЛ и МХЛ. Пожелаю им только удачи и показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Гопиенко пресс-служба клуба.