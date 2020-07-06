Нельсон: у «Айлендерс» нет преимущества в серии с «Флоридой»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон поделился ожиданиями от матчей квалификационного раунда Кубка Стэнли c «Флоридой Пантерз».
«Айлендерс» в этом сезоне выиграли все три матча у «Флориды»? Не думаю, что это может быть преимуществом или недостатком. Сейчас все видят свой шанс вне зависимости от того, под первым номером ты посеян или под 12-м. Все верят, что способны на свершения. Особенно в такой период, как сейчас. В серии до трёх побед может произойти что угодно. Если у тебя есть поймавший кураж вратарь, то можно от этого отталкиваться. Команда, которая может этим воспользоваться, получит психологическое преимущество. И это будет большое дело на пути к победе.
После возвращения на лёд ощущения будут потрясающие. Но у ребят будет время, чтобы снова почувствовать ноги и набрать форму. Конечно, из-за близости плей-офф сразу же игры будут очень напряжёнными. Так что надо сразу включить высокую передачу. Нельзя ничего откладывать в долгий ящик. В серии до трёх побед может произойти что угодно, так что надо быть готовыми с первых минут.
Проще говоря, надо просто думать о своей игре и действовать на высоком уровне. Если ситуация не сложится в нашу пользу с первых минут, то надо будет просто отпустить и вернуться к своему делу. В условиях спешки не будет времени на поиски идентичности», — приводит слова Нельсона пресс-служба НХЛ.
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