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НХЛ и профсоюз игроков согласовали протокол возобновления сезона

НХЛ и профсоюз игроков согласовали протокол возобновления сезона
Хоккей / НХЛ 0

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что руководство лиги и профсоюз игроков согласовали протокол возобновления сезона. Протокол закрепляет правила проведения тренировочных лагерей и матчей. При этом сторонам ещё предстоит согласовать продление коллективного соглашения. Оно необходимо для возобновления сезона.

Если все протоколы и соглашение будут одобрены, то тренировочные лагеря в НХЛ откроют уже с 13 июля. После этого команды смогут отправиться в два города, которые будут принимать матчи турнира.

Предполагается, что сезон возобновится в конце июля – начале августа. Чемпион сезона будет определён в октябре.

Ранее стало известно, что лига не будет проводить оставшиеся матчи регулярного чемпионата. Сезон возобновится с плей-офф.

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