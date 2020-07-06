НХЛ и профсоюз игроков согласовали протокол возобновления сезона
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что руководство лиги и профсоюз игроков согласовали протокол возобновления сезона. Протокол закрепляет правила проведения тренировочных лагерей и матчей. При этом сторонам ещё предстоит согласовать продление коллективного соглашения. Оно необходимо для возобновления сезона.
Если все протоколы и соглашение будут одобрены, то тренировочные лагеря в НХЛ откроют уже с 13 июля. После этого команды смогут отправиться в два города, которые будут принимать матчи турнира.
Предполагается, что сезон возобновится в конце июля – начале августа. Чемпион сезона будет определён в октябре.
Ранее стало известно, что лига не будет проводить оставшиеся матчи регулярного чемпионата. Сезон возобновится с плей-офф.
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