Финансирование «Сибири» в новом сезоне сохранится в полном объёме

Пресс-служба угольной компании «Сибантрацит» сообщила, что предприятие сохранит финансирование «Сибири» в полном объёме в новом сезоне.

Об этом было объявлено во время встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя совета директоров УК «Сибантрацит» Катерины Босовой.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества. Босова подтвердила, что на планы компании по финансированию «Сибири» не повлияет трагическая смерть совладельца предприятия Дмитрия Босова.

«Спасибо, что компания не меняет своих планов в Новосибирской области, намерена и дальше развиваться в соответствии с теми графиками, которые мы ранее обсуждали», — цитирует Травникова ТАСС.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. «Сибирь» вышла во второй раунд плей-офф.