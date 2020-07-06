Источник: Энди Миле возвращается в «Торпедо»

Американский форвард Энди Миле вернётся в «Торпедо», утверждает телеграм-канал «Вброс шайбы». По данным источника, нападающий уже подписал контракт на год с «Торпедо». По условиям контракта зарплата американского игрока составит 30 млн рублей в год.
Минувший сезон Миле провёл в АХЛ в системе «Аризоны Койотс». Но Энди так и не удалось пробиться в НХЛ.
В дебютный сезон в КХЛ Миле набрал 32 (16+16) очка. До этого он выступал в чемпионате Швеции. В 39 матчах регулярного сезона за «Мальмё» он забросил 10 шайб и сделал 27 голевых передач, после чего продолжил карьеру в «Векшё», где сделал 5 голевых передач в 7 играх «регулярки». В 13 матчах плей-офф на его счету 1 точный бросок и 8 результативных передач. В составе «Векшё» хоккеист стал чемпионом Швеции.
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