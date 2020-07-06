«Салават Юлаев» продлил контракт с 39-летним защитником Алексеем Семёновым

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов подписал новый контракт с клубом из Уфы, сообщает пресс-служба КХЛ. Новый контракт рассчитан на один год.

Контракт 39-летнего хоккеиста с «Салаватом» истёк 30 апреля. В минувшем сезоне КХЛ защитник в 41 матче набрал 5 (1+4) очков. Показатель полезности игрока составил «-8». В Кубке Гагарина Семёнов сыграл в четырёх матчах с «Авангардом». Там его показатель полезности составил «-2».

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

«Салават Юлаев» в минувшем сезоне вышел во второй раунд плей-офф.