Михаил Воробьёв: «зелёное дерби» — украшение КХЛ

Форвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв, вернувшийся в уфимский клуб из Северной Америки, поделился мнением о «зелёном дерби» — матчах с казанским «Ак Барсом».

«Хочется ли ощутить атмосферу «зелёного дерби»? Конечно, есть желание принимать участие в таком матче. Разница с обычными играми, конечно, чувствуется сильно, и очевидно, что это самое важное событие для болельщиков. Арена в такие игры ведёт себя по-другому, болельщики ждут борьбы, накала. Я думаю, такое противостояние — это как украшение Континентальной хоккейной лиги», — цитирует Воробьёва «Реальное время» со ссылкой на прямой эфир игрока в «Инстаграме».

Воробьёв покинул «Салават Юлаев» три года назад, отправившись в Северную Америку. Нападающий три сезона провёл в системе «Филадельфии Флайерз», отыграв за основную команду всего 35 матчей. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Воробьёв отыграл 20 встреч, записав на свой счёт 3 (1+2) балла при показателе полезности "-5" и шести минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 10 минут и 25 секунд за матч. За фарм-клуб АХЛ в прошедшем сезоне Воробьёв провёл 45 матчей, заработав 28 (12+16) баллов.