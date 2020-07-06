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«Витязь» в ближайшее время готов подписать новый договор аренды арены в Подольске

«Витязь» в ближайшее время готов подписать новый договор аренды арены в Подольске
Хоккей / КХЛ 0

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил о готовности «Витязя» подписать новый договор аренды арены в Подольске.

«Договор аренды арены в Подольске мы с «Витязем» сейчас обсуждаем, они его готовы уже заключить. Арена наша, региональная. Мы обсуждаем условия, думаю, что на этой неделе уже подпишем договор», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Ранее появились слухи, согласно которым «Витязь» испытывает финансовые проблемы. Сообщалось, что подмосковный клуб не погасил перед игроками задолженность по зарплате за три месяца. Также сообщалось, что из-за финансовых трудностей «Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ.

Слухи о финансовых проблемах «Витязя» Терюшков комментировать не стал.

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