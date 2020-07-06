Форварды Сетдиков и Пилипенко вернулись в «Автомобилист»

Нападающие Никита Сетдиков и Кирилл Пилипенко перешли в «Автомобилист», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

В минувшем сезоне Пилипенко выступал за «Адмирал». Клуб из Владивостока не будет выступать в КХЛ в следующем сезоне. В итоге Пилипенко стал неограниченно свободным агентом. С «Автомобилистом он подписал двусторонний контракт на один год. В минувшем сезоне Пилипенко провёл за «Адмирал» 17 матчей и набрал 4 (2+2) очка. В сезоне-2017/2018 Пилипенко выступал в системе «Автомобилиста» в ВХЛ за «Горняк».

Сетдиков пришёл в систему «Автомобилиста» в 2017 году. В ВХЛ за «Горняк» он провёл 48 встреч и набрал 53 (21+32) очка, стал лучшим бомбардиром лиги. Далее форвард выступал за «Торпедо» и «Автомобилист». А минувший сезон он провёл в рижском «Динамо», набрав 8 (2+6) очков в 25 матчах. С «Автомобилистом» форвард подписал двусторонний контракт на один год.

Также екатеринбуржцы подписали контракты с форвардами Антоном Ковалёвым и Михаилом Калашниковым. Они подготовку к сезону начнут в «Горняке».