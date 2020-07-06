Бывший форвард системы ЦСКА Бякин подписал просмотровый контракт с «Нефтехимиком»
Форвард Михаил Бякин подписал просмотровый контракт с «Нефтехимиком», утверждает «Бизнес Online».
Минувший сезон 23-летний форвард провёл в ВХЛ в «Горняке». За этот клуб он провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 13 (5+8) очков. Кроме того нападающий сыграл в трёх матчах плей-офф.
Бякин ранее выступал в системе ЦСКА за «Звезду». Но пробиться в основной состав московского клуба ему не удалось.
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.
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