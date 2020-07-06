«Авангард» подписал контракт с Алхимовым, выступавшим в CHL

Форвард Сергей Алхимов перешёл в «Авангард», сообщает пресс-служба «Омских Ястребов». 19-летний форвард подписал контракт на два года, соглашение носит трёхсторонний характер.

В последние годы он выступал в CHL. В Северной Америке в двух последних сезонах он выступал за «Реджайну», «Ванкувер Джайэнтс» и «Свифт Каррент».

В минувшем сезоне нападающий провёл 62 матча и набрал 17 (7+10) очков. Показатель полезности россиянина составил «-22».

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.