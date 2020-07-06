Михаил Захаров: сборной Беларуси на ЧМ-2021 поставлена задача выйти в 1/4 финала

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о задачах команды на чемпионате мира 2021 года. Турнир будет проходить в Латвии и Беларуси.

«За весь год не было ни одного совещания по поводу чемпионата мира. Даже председатель ФХБ не знал, что сборной Беларуси поставлена задача выйти в 1/4 финала. Я согласен с ним, он точно не знал. Потому что нет собраний. Как делать, что сделать, как продвинуться дальше.

Мне никто не задал вопрос, ни один человек. Выступление молодёжной сборной оставляет желать лучшего, выступление минского «Динамо» тоже. Но задачу поставили, надо её выполнять. Будем стараться.

У нас проблема одна и та же: на местах люди должны заниматься детьми. Тогда оно пойдёт. Без этого очень сложно», – цитирует Захарова белорусская версии Tribuna.com со ссылкой на телеканал ОНТ.