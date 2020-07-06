Бывшая супруга Зайцева проиграла в суде дело об опеке над детьми

Родители защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева выиграли дело в Чертановском районном суде города Москвы о защите родительских прав у его бывшей супруги Маргариты Готовцевой. Об этом сообщил адвокат Виктория Данильченко.

«Выслушав объяснения сторон, изучив представленные доказательства, учитывая мнение органов опеки и попечительства, суд отказал Готовцевой в удовлетворении заявленных требований о передаче бабушкой и дедушкой детей на воспитание матери. Что звучит абсолютно логично, поскольку девочки постоянно проживают вместе со своим отцом.

Самое интересное, что в суд Маргарита Готовцева не явилась. На фоне её постов в социальных сетях и интервью в различных СМИ, о том, что детей незаконно удерживают родители её бывшего мужа, это выглядит более, чем странно. Видимо, на отстаивание своей позиции в суде не всегда хватает времени или желания. Да и аргументация в суде нужна посерьёзнее, чем громкие ничем необоснованные заявления в социальных сетях и СМИ», – написала Данильченко в своём «инстаграме».