Бывшая супруга Зайцева проиграла в суде дело об опеке над детьми

Родители защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева выиграли дело в Чертановском районном суде города Москвы о защите родительских прав у его бывшей супруги Маргариты Готовцевой. Об этом сообщил адвокат Виктория Данильченко.
«Выслушав объяснения сторон, изучив представленные доказательства, учитывая мнение органов опеки и попечительства, суд отказал Готовцевой в удовлетворении заявленных требований о передаче бабушкой и дедушкой детей на воспитание матери. Что звучит абсолютно логично, поскольку девочки постоянно проживают вместе со своим отцом.
Самое интересное, что в суд Маргарита Готовцева не явилась. На фоне её постов в социальных сетях и интервью в различных СМИ, о том, что детей незаконно удерживают родители её бывшего мужа, это выглядит более, чем странно. Видимо, на отстаивание своей позиции в суде не всегда хватает времени или желания. Да и аргументация в суде нужна посерьёзнее, чем громкие ничем необоснованные заявления в социальных сетях и СМИ», – написала Данильченко в своём «инстаграме».
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