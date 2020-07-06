Знаменитый голкипер Николай Хабибулин рассказал о самом обидном голе в своей карьере, а также дал совет молодым вратарям.
«Моследняя минута игры «Эдмонтона» и «Калгари», счёт 3:3, ко мне катилась шайба. Я вышел из ворот, но пока думал, что делать дальше, она изменила направление, оказалась у игрока «Флэймз», и нам забили победный гол. Это был мой дебют за «Ойлерз». Когда игра закончилась, можете представить, на кого спустили всех собак журналисты. К тому моменту я был достаточно опытен, и это не слишком выбило меня. То есть огорчило, конечно, ведь проигрывать концовку из-за ошибки было обидно, но я вышел и ответил на все вопросы прессы.
Молодым вратарям в таких ситуациях я бы советовал не терять контроля над шайбой и не убегать от журналистов после игры. Нужно отвечать за свои поступки. Когда признаёшь свою вину публично, то снимаешь с себя часть давления. Ты начинаешь как бы с чистого листа, а если не поговорить с прессой, тебе потом это припомнят. Каждый выполняет свою работу, это нужно уважать», — цитирует Хабибулина телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на The Caviar Diplomat.
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