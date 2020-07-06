В НХЛ выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом среди игроков

Национальная хоккейная лига опубликовала заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус во время второй фазы возобновления чемпионата.

Сообщается, что на понедельник, 6 июля, 396 хоккеистов отчитались в тренировочных лагерях своих клубов об участии в мероприятиях второй фазы. В этой группе игроков было проведено более 1450 тестов на COVID-19. В результате тесты 23 игроков показали положительный результат на наличие COVID-19, новых случаев — девять.

Сезон-2019/2020 был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что 26 июля команды НХЛ должны отправиться в города, которые примут матчи плей-офф. В продолжении сезона примут участие 24 команды, которые будут распределены по двум городам. Фаворитами в настоящий момент являются Эдмонтон и Торонто. Официальные матчи стартуют 1 августа.